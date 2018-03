AHMET TEMEL

Banaz köyü imamlar mahallesi halkından, (merhum) Veysel ve Hatice TEMEL’ in oğlu Fatma TEMEL’ in eşi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi eğitim fakültesi sekreteri, Rahmi TEMEL, Müşerref KAYA, Emine BİLEN’ in babası, Mehmet, Mustafa TEMEL ve Mükerrem ÖZKAN’ ın abileri;

Cenazesi Bugün Banaz köyü imamlar mahallesi cami’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy Mezarlığına defnedilecektir.

ŞAYESTE DEMİRCİ

Kıbrıscık ilçesi halkından, (MERHUM) Mehmet DEMİRCİ’ nin eşi, Hatice ALACA, Gülüsüm BİLGİN, Emine SONER, Döndü YAMAN, Kemal ve Mustafa DEMİRCİ’ nin annesi;

Cenazesi bugün Kıbrıscık İlçesi merkez yeni Cami’ nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedilecektir;

Cenaze için saat 11.00′ de kebap14 önünden araç kaldırılacaktır.

ASİYE EMİNE SARI

Merkez Aydıncık köyü halkından, İsmet SARI ‘nın eşi, Batuhan SARI’ nın annesi;

Cenazesi bugün Aydıncık köyü camiinde kılınacak, Öğle ve cenaze namazı sonrası Köy mezarlığına defnedilecektir;

Cenaze için saat 11.00′ de Uğur Mumcu parkı önünden araç kaldırılacaktır.

AKIN ŞAHİN

Dodurga mahallesi halkından (MERHUM) Metin ŞAHİN ve Raziye ŞENEL’in oğlu Canan EREN ‘in kardeşi;

Cenazesi bugün Dodurga camiinde kılınacak, Öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi mezarlığına defnedilecektir.