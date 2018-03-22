Yeni Akçakavak köyü halkından, Ömer BAKIR’ın eşi, Özcan ve Emine BAKIR’ın anneleri, Necmettin, Keramettin ve Nizamettin KURNAZ’ın kardeşi;
Cenazesi bugün Yeni Akçakavak köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
DOĞAN KÖSEER
Bahçelievler mahallesi halkından, Müfide KÖSEER’in eşi, Esra, Büşra ve Bora KÖSEER’in babaları, Boluspor eski antrenörlerinden;
Cenazesi bugün Düzce ili Kalıcı Konutlar 12. bölgedeki evinden alınarak Düzce merkez Büyük camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Düzce şehir mezarlığına defnedilecektir.
ABDULLAH ATEŞ
Göynük ilçesi eşrafından, Karaçayır mahallesi sakinlerinden, Devlet Hastanesinden emekli Necmi ATEŞ ve Sedaş personeli Gönül ATEŞ’in babaları, Mehmet ATEŞ’in abisi, Borazanlar cami eski imamı hafız;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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