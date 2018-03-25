



FATMA DURUKAN

Yeni Akçakavak köyü halkından, Mustafa DURUKAN’ın eşi, Tenzile YILDIZ, Muhsine ERKAN ve Nazmiye BİLEN’in anneleri, Mehmet YILDIZ (merhum) İbrahim ERKAN ve Recep BİLEN’in kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Yeni Akçakavak köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

AYŞE KOLBAY

Mudurnu ilçesi halkından, emekli ormancı (merhum) Fettah KOLBAY’ın eşi;

Cenazesi bugün Mudurnu Esenkaya Yeni mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası defnedilecektir.

EKREM KARSLIOĞLU

Aşağısoku mahallesi halkından (merhum) Zekeriya ve Hatice KARSLIOĞLU’nun oğlu, Fatma KARSLIOĞLU’nun eşi, Suat ve Sedat KARSLIOĞLU’nun babaları, Gülser CANDEMİR’in abisi, Mehmet CANDEMİR’in kayınbiraderi, Aylin ve Kutluay CANDEMİR’in dayısı, Meral ve Nesrin KARSLIOĞLU’nun kayınpederi, Metehan, Oğuzhan,Gizem ve Melike’nin dedeleri, Köy Hizmetlerinden emekli;

Cenazesi bugün Aşağısoku mahalle camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.