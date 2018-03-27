Kıbrıscık ilçesi halkından, Mehmet AKTAŞ’ ın eşi, Kemal AKTAŞ ve Dilek MAMUR’ un annesi;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Aşağı Merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kıbrıscık Merkez mezarlığına defnedilecektir.
KADİR SONER
Sazak Bünüş köyü halkından, Bedriye SONER’ in eşi, Adnan SONER, Sinan SONER, Gülser ARSLAN, Güler ARTAN ve Safiye AKMANTAR’ ın babası;
Cenazesi bugün Sazak Bünüş köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezerlığına defnedilecektir.
FADİME SARI
Çaygökpınar köyü halkından (Merhum) Cafer SARI, Şaban SARI, Saniye ARSLAN, (Merhume) Şaziye GÜLDERE ve Nezakat SARI’ nın annesi, Mevlüt GÜLDERE’ nin kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Çaygökpınar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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