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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    03.04.2018

    03 Nisan 2018 Salı 21:28
    Bu haber 201 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    İRFAN ALTINTERİM

    Sazakşeyhler köyü halkından (merhume) Durkadın ALTINTERİM’in eşi, Talip ALTINTERİM, Sevim YILMAZ, Emine TUNÇ ve Nevin DÖNMEZ’in babaları, Hayrettin YILMAZ, Mahir TUNÇ ve Sabahattin DÖNMEZ’in kayınpederi;

    Cenazesi bugün Sazakşeyhler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    ZELİHA ÇELİK

    Dörtdivan ilçesi Sorkun köyü halkından, Halil ÇELİK’in eşi, Ahmet ve Halil ÇELİK’in anneleri, Mustafa ve Muammer ÇELİK’in babaanneleri;

    Cenazesi bugün Dörtdivan ilçesi Sorkun köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Cenaze için saat 11:00’da Sağlık mahallesi muhtarlığı önünden araç kaldırılacaktır.

    HATİCE ESEN

    Seben ilçesi Kabak köyü halkından (merhum) hacı Ahmet ve Mükerrrem AKMAN’ın kızı, Yakup ESEN’in eşi, Hadiye, Süleyman ve Hilmi ESEN’in anneleri;

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kasaplar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    YAKUP AKSOY

    Salıbeyler mahallesi halkından, Reyhan AKSOY’un eşi, Gülsen AYHAN ve Mehmet AKSOY’un babaları, Barış, Hakan ve Gülsen AYHAN’ın dedeleri, Özcan AKSOY’un amcası;

    Cenazesi bugün Salıbeyler mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 03.04.2018

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