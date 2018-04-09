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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    09.04.2018

    09 Nisan 2018 Pazartesi 21:57
    Bu haber 267 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    MEHMET EMİN ÇAĞLAYAN

    İhsaniye mahallesi halkından (merhum) Mehmet Tahir ÇAĞLAYAN ve (merhume) Nimet ÇAĞLAYAN’ın oğlu;

    Cenazesi bugün Gölyüzü mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Yukarısoku mezarlığına defnedilecektir.

    CEMALETTİN GÜCÜKOĞLU

    Dörtdivan ilçesi Ortaköy köyü halkından, Beşkavaklar mahallesi sakinlerinden (merhume) Ayşe GÜCÜKOĞLU’nun eşi,  Mevlüt ve Ahmet GÜCÜKOĞLU’nun babaları, Yusuf, Burhan ve Adem GÜCÜKOĞLU’nun dedeleri;

    Cenazesi bugün Dörtdivan Ortaköy köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    HACER GEREDELİ

    Ağaçcılar köyü halkından (merhum) hacı Mehmet GEREDELİ’nin eşi, Enver CAN ve Muammer TANRIVERDİ’nin anneleri, Hüseyin CAN ve Dursun TANRIVERDİ’nin kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Seyit mahallesi Ferah camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Ilıcakınık köyü mezarlığına defnedilecektir.

    MERT DURAK

    Tepecik mahallesi halkından, Çetin DURAK’ın oğlu, Müge DURAK’ın kardeşi, Bahattin ve Nihat DURAK’ın yeğeni, İsmail ve Rabia DURAK’ın torunu, Ahmet, Kübra, Nagihan ve Zehra DURAK’ın kuzeni;

    Cenazesi bugün Tepecik mahallesi Kantar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Avdan köyü Sümer mezarlığına defnedilecektir.

    AHMET ÇALKAYA

    Kıbrıscık ilçesi Kılkara köyü halkından (merhum) Mehmet ve (merhume) Zeynep ÇALKAYA’nın oğlu, Hatice ÇALKAYA’nın eşi, Şerafettin ÇALKAYA, Murat ve Zeynep ŞİŞKO’nun babaları, Halit ÇALKAYA, Satı AKDEMİR, Saniye ÖZCAN’ın ve Sevgiye KOCADAĞ’ın kardeşi, Süreyya KOCADAĞ ve Kemal AKDEMİR’in kayınbiraderi, Aydın AKDEMİR ve Samet KOCADAĞ’ın dayısı;

    Cenazesi bugün Aktaş mahallesi Hamamcıoğlu camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 09.04.2018

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