Karamanlı mahallesi sakinlerinden Abant İzzet Baysal Üniversitesinde çalışan, İbrahim ÇOLAKOĞLU’nun eniştesi, Arif, İbrahim’in dedesi, Yurdagül, Yeliz, Ferit ve Feridunun babaları, Serpil DELİBAŞOĞLU’nun eşi, Erzurum Kültür İl Müdürlüğünden Emekli Şef;
Cenazesi bugün Karamanlı mahallesi Yeşil Camii’de kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
NİHAT AYDIN
Çanakçılar köyü halkından Emine AYDIN’ın eşi, Erhan, Ersin AYDIN’ın babaları, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışıp, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli;
Cenazesi bugün Çanakçılar köyü Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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