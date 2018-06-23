Dörtdivan Yukarı Düger Köyü halkından merhum Nuri Ahmet ÇAĞLAYAN’ın eşi,Nuri,İsmail,Aydın ÇAĞLAYAN’ın anneleri.Feride YILMAZ annesi,İbrahim YILMAZ’ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Dörtdivan Yukarı Düger Köyü camiinde öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Bolu merkez Mudurnu yazanesi önünden 11:00’da araç kaldırılacaktır.
MERCAN ÇAKMAK
Sivas ili halkından Gani,Erol,Ahmet ÇAKMAK’ın anneleri Mehmet ÇAKMAK’ın eşi;
Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Saygılı Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığına defnedilecektir.
AZMİ TOPAÇ
Seben ilçesi çarsı mahallesi halkından,Ayşe TOPAÇ’ın eşi,Ümit ve Arif TOPAÇ’IN babaları,Sema ve Meryem TOPAÇ’ın kayınpederi;
Cenazesi bugun Seben merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası merkez mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için saat 11:00’da Sultan hamamı önünden araç kaldırılacaktır.
MEHMET GÖKDEN
Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Gökören Köyü halkından Şahin GÖKDEN,Şenol GÖKDEN,Şentürk GÖKDEN’in babaları;
Taşkesti Gökören merkez camiide kılınak öğle ve cenaze namazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.
Bolu merkez Mudurnu yazanesi önünden 11:00’da araç kaldırılacaktır.
SADETTİN AKALIN
Kındıra köyü eşrafından merhum Abdullah,Muhsin,Celal AKALIN ve Muhsine İSTANBULLU’nun babası;
Cenazesi bugün ikindi ve cenaze namazı sonrası kındıra köyünde kıldırılacak köy mezarlığına defnedilecektir.
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