Bolu’da bugüne kadar kaç vaka çıktı?



Haber: S. Özge Yücel

Bolu Valisi Ahmet Ümit,Bolu’dakoronavirüsün görüldüğü günden bu güne kadarki yapılan test sayısını ve vaka sayılarını açıkladı. Bolu’nun koronavürüs bilançosunu açıklayan Vali Ümit, şu anda Bolu’da 12 hastanın yoğun bakımda bulunduğunu, 10’unun ise entübe olduğunu belirtti.Ümit, koronadan kurtulmanın en güzel yolunun aşı yaptırmak olduğunu belirterek vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

“60 BİN 633 TANE POZİTİF VAKA ÇIKTI”

Bolu’da koronavirüs ile mücadele süresi boyunca 60 bin 633 tane pozitif vakanın çıktığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İlimizde vakaların zaman zaman düştüğü zaman zamansa coştuğunu gördük. Koronavirüs ile mücadele süresi içerisinde Bolu genelinde bu güne kadar 436 Bin test yapıldı. 436 bin test 241 bin kişiye uygulanmış. Yani bir kişiye birden fazla test uygulandığını düşünürsek 436 bin kez test yapmışız. Bunların içerisinden 60 bin 633 tane pozitif vaka çıktı. Bunlarında 58 bin 135 tanesi iyileşmiş diğerinin karantina süresi ve benzeri sağlık tedbirleri devam ediyor. Şu anda maalesef 12 tane yoğun bakım hastamız var. Bunlardan 10 tanesi entübe vaziyette, 2 tanesi yoğun bakımda diğerleri de servislerde” dedi.

“GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN GİBİ HERKES KENDİSİ KORUSUN”

Açıklamasında vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Vali Ümit, “Bu illet kurtulmanın en güzel yolu aşı yaptırmaktır. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bu konuda maalesef hala bazı kesimlerde direnç var. Hastanelerde kalan hayatını kaybeden insanlarımızın büyük çoğunluğu ya yetersiz aşıdan yada aşı olmadıklarını görüyoruz. Bundan sonra ölüm olmaması için tedbirlere aynen uyalım uymayanları uyaralım. Gemisini kurtaran kaptan gibi herkes kendisi korusun”