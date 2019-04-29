Bolu’da buluşup fidan diktiler

Haber: Gönül Olutürk

Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu ve Ziraat Meslek Lisesi okulları 1971-72-73-74-75-76 mezunları geçtiğimiz hafta ilimizde buluştu. 42 kişinin katıldığı buluşmada mezunlar Organize Sanayi Bölgesinde bir hatıra ormanı oluşturdu. Bolu İli Arı Yetiştiriciler Birliği’nin öncülük ettiği etkinlikte mezunlar onlarca fidanı toprakla buluşturdular. Düzenlenen anlamlı etkinlikte konuşan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan şunları söyledi: “Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen meslektaş gruplarımızı ilimizde ağırladık. Bolu Organize Sanayi Bölgesinde kendimize ait bir bal ormanı yaptık. Biz kendimizde oksijen fabrikası diye tabir ediyoruz. Bolu bizim, geleceğimizin gençlerine güzel bir Bolu, temiz bir hava bırakmak istiyoruz. Bunun çabası ve gayreti içindeyiz. İnşallah emeklerimiz zayi olmaz. Gelecek nesillere, gelecek kuşaklara da örnek oluruz.”

Fidan dikimine aileleriyle birlikte katılan mezunlar daha sonra Gölcük ve Abant Tabiat Parklarına giderek gönüllerince eğlendiler. Grup bol bol hatıra fotoğrafı da çekilmeyi ihmal etmedi.