Bolu’da çalışan maden işçisinden haber alınamıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’e ailesinin yanına gelen ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Alim Dayı'nın hayatından endişe ediliyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir kömür maden ocağında çalışan 24 yaşındaki Alim Dayı 1 hafta önce Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'e bağlı Ömerbaşoğlu mahallesine geldi. Bir süre ailesi ve eşi ile birlikte vakit geçiren Alim Dayı, hem maaşını çekmek hem de işlerini halletmek için Karabük'e geldi. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyince ailesi cep telefonundan kendisini aradılar.

Cep telefonunun kapalı olması ve bazı eşyalarını köyün girişinde bulunması üzerine ailesi hemen Jandarmayı aradı. İlçe jandarma ve polisine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirtti.