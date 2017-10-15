Haber: Kasım ŞAHİN

TÜGVA Bolu İl Temsilcilik binasının açılışı için Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak Bolu’ya geleceği ve protokolle birlikte açılış gerçekleştireceği bilgisi üzerine İzzet Baysal Caddesi üzerinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bilal Erdoğan’ın yapacağı açılışa yarım saat kala 155 Polis İmdat Hattından, siyah kot pantolonlu, siyah kısa kollu tişört, siyah-beyaz puşi, yeşil renkli kolsuz yelek, esmer tenli ve ayağında terlik bulunan bir şahsın şüpheli olduğu anonsu geçilmesi üzerine tüm emniyet birimleri alarma geçti ve Bilal Erdoğan’ın açılış yapacağı alanda güvenlik önlemleri iki katına çıkartıldı.

Yapılan ihbar üzerine eşkal üzerine harekete geçen sivil polisler kısa sürede canlı bomba şüphelisini gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şahsın Afganistan’dan kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Bolu’ya geldiği öğrenildi. İfadelerin alınmasının ardından şüpheli şahıs güvenlik güçlerinin eşliğinde sınır dışı edildi.