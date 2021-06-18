Bolu’da çarşı karıştı

Haber: Kasım ŞAHİN

İlginç kavga olayı saat 10.15 sıralarında Demokrasi meydanında başladı. Yiğitoğlu ailesi 4 yaşındaki kızlarıyla birlikte alışverişe çıktı. Bu sırada şehit ailesi olarak kendilerini tanıtan diğer bir aile arasında ağız dalaşı başladı. İddiaya göre şehit ailesi olduğunu belirten bir kadın 4 yaşındaki kız çocuğu N.Y.nin kendisine çelme attığını söyledi.

Bu sırada devreye kız çocuğunun babası Mehmet Yiğitoğlu girdi. Baba, 4 yaşındaki kızının çelmek takma imkanının olmadığını dile getirse de kavga büyüdü. Şehit ailesi olduğunu ve devlet memuru olduğunu söyleyen kadın; “Durup dururken kız çocuğu bana çelme alttı. Bende ona yaklaşık sevdim. Dikkat et kızım dedim. Kesinlikle kötü davranmadım. Bu esnada kızın babası bana saldırmaya başladı. Annesi de eşlik etti” dedi.

Öte yandan bir taraftan olayları cep telefonuna kaydeden baba Mehmet Yiğitoğlu, kızına tepki gösteren ailenin peşine düştü ve şikayetçi olduğunu söyleyerek, polis çağrılmasını istedi. Bu ilginç olay Demokrasi meydanınıda başladı, İzzet Baysal Caddesi üzerinden devam etti. Her iki aile PTT Caddesi üzerinde yine kavgaya başladı. Tam kavga bitti derken olaylar PTT Caddesi üzerinde de davam etti ve Demokrasi meydanına kadar sürdü. Her ziki aile birbirini suçlarken olay yerine çok sayıda polis ve bekçi geldi.

Dakikalarca süren kavda annesin kucağında olan 4 yaşındaki N.Y. korkudan gözyaşları dökerek; “Baba ne olur eve gidelim. Anne beni babaanneme götür” diyerek hıçkıra hıçkıra ağlaması görenleri duygulandırdı. Bu sırada olay yerine gelen karakol ekibinden bazı polisler olayları yatıştırmak istemek yerine, olayı takip eden gazetecilere sardı ve görevlerini yerine getirmek isteyen basın mensuplarına, basın kartlarını sormaya çalışması tepkilere neden oldu.

Dakikalarca süren bu ilginç kavga olayına şahit olan vatandaşlar ve esnaflar Yiğitoğlu ailesinin haklı olduğunu gerekirse, tanık olabileceklerini söylediler. Olay yerine gelen ekipler, her iki aileyi Bahçelievler Polis Merkezine götürdü. Kavgayla ilgili soruşturma başlattı.