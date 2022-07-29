Bolu’da Çiçek Balının Taban Fiyatı 200 Lira Oldu!

Haber: Okay Özcan

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, birlik olarak hem arıcıların hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına bu sene taban fiyat açıklama gereksinimi duyduklarını belirterek, “tüketicilerimizin de sağlıklı ve kaliteli ürüne ulaşabilmesi, hem maliyetler hem de merdiven altı üretimler nedeniyle zorlaşmaktadır. Hem arıcılarımızı hem de tüketicilerimizi mağdur etmemek adına bu sene Bolu çiçek balında tavsiye edilen taban fiyat 200 lira olarak belirlenmiştir” dedi.

GÜVENEBİLECEĞİ ÜRETİCİLERİ TERCİH ETMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ

Ünalan, balın aracıdan değil arıcıdan alınması gerektiğini belirterek, “vatandaşlarımızın bal alırken geri dönüş sağlayabileceği güvenebileceği üreticileri tercih etmelerini tavsiye ederiz. Açıkladığımız tavsiye edilen rakam taban fiyattır. Aşağı ve yukarı fiyatlar alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek gelişmelere olup bizleri bağlayıcı bir tarafı bulunmayacaktır” şeklinde konuştu.