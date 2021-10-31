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Bolu’da coşkulu Fener Alayı

Bolu’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Fener Alayı’nda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan coşkulu yürüyüşte Bolulularla birlikte Valilik önünden Belediye önüne kadar yürüdü.

Bolu’da coşkulu Fener Alayı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir Fener Alayı düzenledi.  Zafer Yürüyüşü adı verilen Fener Alayı’nda gencinden yaşlısına binlerce Bolulu, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Bandosu eşliğinde Valilik önünden Belediye önüne kadar yürüdü.

YÜRÜYÜŞE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Kalabalığın önünde dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan’da, Fener Alayı’nda Cumhuriyetin 98. Yılını Bolulularla birlikte coşkuyla kutladı. Coşkulu Fener Alayı’nın ardından Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri, belediye önündeki “Derya Uluğ” konseri ile devam etti.

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