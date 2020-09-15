Bolu’da covidli okul sayısı 4’e çıktı

Haber: Aysun Beykoz

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını iddia ettiği eğitim kurumlar listesini güncellemeye devam ediyor. Eğitim-Sen tarafından açıklanan listeye göre ilimizde 4 okulda covid 19 vakası görüldü veya pozitif vakayla temaslılar çalışmalara katıldı.

Eğitim-Sen’den açıklanan listelerle alakalı yapılan açıklamada, “Salgın artarak devam ediyor. Günlük olarak açıklanan vaka sayıları bile kaygılanmakta ve önlem alınmasını talep etmekte ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Hatta gelinen son aşama artık çok daha güçlü şekilde düzenleyici önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirdi. Kamu yöneticilerinin yurttaşa maske takmasını tavsiye emesini bir önlem olarak kabul etmek mümkün değil. Yapılması gereken, enfeksiyon zincirini kırabilmek için etkili ve uygulanabilir önlemler almak ve önceliğimizin halk sağlığı olmasından hareketle sosyal hareketliliği sınırlandırmak” ifadelerine yer verildi.

BOLU’DA SAYI 4’E ÇIKTI

Eğitim-Sen’in sık sık güncelleyerek yayınladığı 7 Eylül 2020 tarihli listede ilimiz Bolu’nun Gerede ilçesinden Gerede Anadolu Lisesi ve Gerede Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yer almıştı. Konuyla ilgili olarak gerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekse Kaymakamlıktan herhangi bir açıklama yapılmazken Eğitim-Sen tarafından yeni bir liste daha yayınlandı. 8 Eylül 2020 tarihli Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumları listesinde ilimiz Merkez’inde bulunan Bolu İmam Hatip Ortaokulu ile Karaçayır Ortaokulu yer aldı. Eğitim-Sen’in iddialarına göre ilimizde covid-19 görülen okul sayısı 4’e çıktı.