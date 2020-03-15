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Bolu’da da hırsızlık yapmışlar

Bolu’nun da dahil oldu 5 ayrı ilde hırsızlık yapan ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen F.K’nın da içinde bulunduğu hırsızlık çetesi Adana’da yakayı ele verdi.

Bolu’da da hırsızlık yapmışlar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Daha önce Bolu’da da hırsızlık yaptıkları öğrenilen ve son olarak Adana’da 7 ayrı evden 60 bin lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen 17 yaşındaki D.Ç. ile 15 yaşındaki ikiz kız kardeşler F.K. ve G.K., yeni bir hedef ararken yakalandı. Parmak izi bırakmamak için ellerine çorap takan zanlılardan D.Ç. ve F.K.’nın, 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Bolu, Adana, Mersin, Antalya ve Ankara’da çok sayıda hırsızlığa karışan F.K.’nın 31, D.Ç.’nin 8, G.K.’nın da 4 ayrı suç kaydı çıktı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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