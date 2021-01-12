Bolu’da dağcılar gün sayıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son zamanlarda ülkemizdeki etkisi bir hayli artan Koronavirüs (COVID-19) salgını için tedbirler çoğaltılmaya ve var olan tedbirler de uzatılmaya devam ediyor. Bu salgın nedeniyle uzun süredir evlere kapanmak zorunda kalan insanlar adeta doğaya hasret kaldı. Özellikle hafta sonu yasaklarının uygulanmasından etkilenen aktivitelerden birisi de dağcılık oldu. Kalabalık ortamların oluşmasına ve bu nedenle de bulaşın artmasına sebep olmasından çekinildiği için birçok doğa etkinliği ve yürüyüş ertelenmişti.

Kısıtlamaların kalkması dâhilinde özellikle Köroğlu, Seben, Abant, Aladağlar ve Sünnice Dağları gibi birçok bölge yürüyüşçülerin bu kış da uğrak mekânları olacak. Zengin flora ve faunasının oluşturduğu doğal güzellikleriyle büyülü bir ortam oluşturan Aladağ Göleti’nin diğer bölgelerin dışında sağladığı izci kampı tesisiyle gezginlerin favori bölgesi konumunda. Vatandaşlar bu bölgelerde trekking (doğa yürüyüşü), piknik, su sporları ve sportif olta balıkçılığı yapabilmek için kısıtlamalardan gelecek yeni müjdeli haberleri bekliyor.