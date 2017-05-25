Dane Mısır; ülkemiz açısından gerek üretimi ve gerekse kullanımı açısından oldukça önemli bir tarım ürünüdür. Mısırın endüstride kullanımı diğer tahıllara göre artmış, gün geçtikçe de artmaktadır.

Dolayısıyla Mısır üretimi yapan bölgelerde verimli tohum kullanımının yaygınlaştırılması verimi artırabilecek faktörlerden biridir. 2017 yılı üretim sezonunda Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 10 farklı çeşit de üretim çalışmaları yapmıştır.

Kinoa; bitkisinin hasat verim potansiyeli yüksek olduğu için kinoa’nın üretimi dünyanın ve ülkemizin çeşitli bölgelerine yayılmış bulunmaktadır. Tohumları beyaz, sarı, kırmızı, mor, kahverengi ya da siyah olabilen kinoa, kuraklık ve soğuk gibi zorlu çevre koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. Son yıllarda uluslararası pazarda ürünün fiyatı hızla artmaya devam etmektedir.Kinoa makineli tarıma da son derece uygun bir bitkidir.

Bu kapsamda 15.04.2017 tarihinde İlimizde Demonstrasyon amaçlı ekimi yapılan Danelik Mısır ve Kinoa alanları; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ ve konu çalışanı teknik personel ile birlikte gezilerek gözlemler yapılmıştır.​