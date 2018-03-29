Haber: Gönül Olutürk

Yapılan araştırmaların sonunda hazırlanan deprem haritası yeni birçok il için uyarı niteliğinde sonuçlar ortaya koydu. Yeni verilere göre ülkemizde 46 ilde deprem riski azalmış 6 ilde artmış durumda olduğu anlaşıldı. Yeni deprem haritasının oluşturulmasıyla Türkiye’nin deprem konusundaki riskli bölgeleri azalmış daha önce risk taşımayan 6 il ise riskli deprem bölgesi olarak ilan edildi. Daha önceki haritada Türkiye’deki riskli alanların oranı % 42 iken yeni haritada bu alanın oranı % 17’ye düştü. AFAD yetkilileri bu illerin isimlerini artan deprem riskine hazırlıklı olunması açısından açıkladı.

TÜRKİYE'NİN HASARLI BİNA ORANI BELLİ OLDU

Türkiye’nin deprem haritası 1996 yılında hazırlanmıştı. Bu haritada binaların % 44’ü tehlikeli alanlar olarak belirlenmişken bu oran son haritada % 26 olarak güncellenmiş haliyle açıklandı. Bu konuda açıklama yapan AFAD Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bu değişikliğin sebebini basın mensuplarıyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre deprem konusunda oranların değişmesinin sebebi fay hattının yer değiştirmesi değil bizlerin fay hatlarını daha iyi tanımaya başlamamız olarak belirtildi. Yapılan bu açıklamada en dikkat çekici iller arasında Bolu bulunuyor. Bolu eski haritada ilin sadece merkezi en tehlikeli deprem bölgesi kategorisinde iken yeni haritada renk geçişleri söz konusu oldu.