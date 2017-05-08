Haber: Kasım ŞAHİN

79 İL İÇİN ARAMA KARARI

Edinilen bilgiye göre ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı "şafak" operasyonu kapsamında, Bolu dahil olmak üzere 79 il için arama kararları alındı. İki il de operasyon düzenlenmedi. Tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı.

4 KİŞİ YAKALANDI BİR KİŞİ ARANIYOR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Timleri dün sabaha karşı Bolu’yu abluka altına aldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde temin etmek, satmak ve kullanmaktan suçlarından S.Ü., Y.Y., K.A ile Ş.A’yı gözaltına aldı. Bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.