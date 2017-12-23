Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı polisleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü D.Z. (38) ile K.K. (35) adlı iki şahıs İlimiz Merkezinde (3), Gerede ilçesinde (1) olmak üzere (4) ayrı iş yerine sahte para vererek alışveriş yaptı. Daha sonra şahıslar bir otomobille Çankırı iline kaçtı. Şahısları yakalamak için hemen operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı polisler, İlimizden ayrıldıkları araç plakası tespit etti. Çankırı iline operasyon yapan ekipler, şüphelilerin bulundukları araç ile güzergahta araçtan atıldığı anlaşılan toplam(14) adet daha aynı seri numaralı sahte paralar ele geçirdi. Yakalanan D.Z. (38) ile K.K. (35) adlı isimli şahıslar, piyasaya sürmek için yanlarında bulundurdukları sahte paralar, sahte para vererek aldıkları eşyalar ve suçtan elde ettikleri toplam:1200 TL gerçek paralarla birlikte, KOM Şubenin başarılı polisleri tarafından ilimize getirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda konu ile ilgili soruşturma devam etmekte.