Bolu’da düzenli göç uygulaması

Haber: Ceylan Beykoz

Bulundukları illeri izinsiz olarak terk ederek başka şehirlere kaçak yollardan gitmek isteyen ve ülkemize kaçak yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etmek amacıyla Bolu otoban girişlerinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM, Asayiş Şubesi, Çevik Kuvvet, Otoban trafik polisleri katıldı. Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişeleri’nde eş zamanlı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyon, kamyonet, otobüs ile özel araçların bagajları kaçak göçmenler için didik didik arandı. Ayrıca yol otobüslerinde seyahat eden yolcularında kimlikleri üzerinden sorgulamaları gerçekleştirildi.