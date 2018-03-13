Haber: Aysun Beykoz

Basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı e-sınav modeli Bolu e-sınav merkezinin açılmasıyla hizmete başlıyor. Sınava Bolu’da girmek isteyen adaylar için önümüzdeki günlerde internet üzerinden başvuruları yapılabilecek uygulama öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları eğitime alındı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in de katıldığı eğitimlerde e-sınav uygulaması hakkında detaylı sunum yapıldı. Sınavda uyulması gereken kuralların ve aksi durumların oluşmaması için alınacak tedbirlerin anlatıldığı eğitimin ardından sınav merkezi tanıtıldı.

MTSK e-sınav uygulama kılavuzu için linki tıklayınız.

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MTKS_e_Sinav_Uygulama_Kilavuzu_2018.pdf