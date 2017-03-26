banner128

banner101

26 Mart 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu'da eğitim yatırımları tavan yapıyor

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, birbiri ardına dev yatırımları Bolu'ya kazandıracaklarını açıkladı. Ercoskun açıklamasında eğitim için 31.5 milyon tl maliyetli yatırım yapılacağını belirtti.

    26 Mart 2017 Pazar 09:21
    Bu haber 60 kez okundu
    Bolu'da eğitim yatırımları tavan yapıyor

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, birbiri ardına dev yatırımları Bolu'ya kazandıracaklarını açıklamasında, "16 Derslikli İmam Hatip lisesi, 12 Derslikli Özel Eğitim Okulu ve 7 Eğitim Atölyeli Meslek Lisesinden oluşan 3 büyük eğitim yatırımı daha ilimize kazandırıyoruz. 31.5 milyon TL maliyetli yatırımlar Bolumuza, halkımıza uğurlu ve bereketli olsun" dedi.

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yaptığı açıklamada, "Referandum çalışmalarımız kapsamında Bolu'daki hemşerilerimizi ziyaret edip Anayasa değişikliğini ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatırken, diğer taraftanda Bolu'ya yönelik Başkent'teki çalışmaların da takibini yapıyoruz ve kentimize yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Referanduma sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programına alınması kararlaştırılan 3 büyük eğitim yatırımını Allah'ın izniyle ilimize kazandırıyoruz" diye konuştu.

    EĞİTİME 28 DERSLİKLİ 2 OKUL, 7 ADET ATÖLYELİ MESLEK LİSESİ KAZANDIRIYORUZ

    Yatırımların ayrıntıları hakkında bilgi veren Ercoşkun, "Bolu'muz için Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğumuz yatırım tekliflerimizden 3 önemli talebimiz kabul gördü. Allah'ın izniyle, Bolu Merkez'e proje bedeli 7 milyon 500 bin TL olan 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve yine Bolu Merkez'e proje bedeli 6 milyon TL olan 12 derslikli Özel Eğitim Okulu kazandıracağız. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi içinde toplam maliyet bedeli 17 milyon 500 bin TL olan 7 adet atölyeli Meslek Lisesi kazandıracağız" dedi.

    ERCOŞKUN, TEŞEKKÜR ETTİ VE EKLEDİ: "REFERANDUM ÖNCESİ YATIRIM KARARLARI BİZLERE VE HALKIMIZA MORAL VERDİ"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, "Bolu'muza ve değerli halkımıza gösterdikleri katkı ve destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Proje bedelleri 31 milyon 500 bin TL olan bu yatırımlara ilave yatırımlar için gayretlerimiz devam edecektir. İhtiyacımız olan bu eğitim yatırımları, referandum öncesi bizlere moral verdi" ifadelerini kullandı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Birbiri

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129