Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, birbiri ardına dev yatırımları Bolu'ya kazandıracaklarını açıklamasında, "16 Derslikli İmam Hatip lisesi, 12 Derslikli Özel Eğitim Okulu ve 7 Eğitim Atölyeli Meslek Lisesinden oluşan 3 büyük eğitim yatırımı daha ilimize kazandırıyoruz. 31.5 milyon TL maliyetli yatırımlar Bolumuza, halkımıza uğurlu ve bereketli olsun" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yaptığı açıklamada, "Referandum çalışmalarımız kapsamında Bolu'daki hemşerilerimizi ziyaret edip Anayasa değişikliğini ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatırken, diğer taraftanda Bolu'ya yönelik Başkent'teki çalışmaların da takibini yapıyoruz ve kentimize yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Referanduma sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programına alınması kararlaştırılan 3 büyük eğitim yatırımını Allah'ın izniyle ilimize kazandırıyoruz" diye konuştu.

EĞİTİME 28 DERSLİKLİ 2 OKUL, 7 ADET ATÖLYELİ MESLEK LİSESİ KAZANDIRIYORUZ

Yatırımların ayrıntıları hakkında bilgi veren Ercoşkun, "Bolu'muz için Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğumuz yatırım tekliflerimizden 3 önemli talebimiz kabul gördü. Allah'ın izniyle, Bolu Merkez'e proje bedeli 7 milyon 500 bin TL olan 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve yine Bolu Merkez'e proje bedeli 6 milyon TL olan 12 derslikli Özel Eğitim Okulu kazandıracağız. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi içinde toplam maliyet bedeli 17 milyon 500 bin TL olan 7 adet atölyeli Meslek Lisesi kazandıracağız" dedi.

ERCOŞKUN, TEŞEKKÜR ETTİ VE EKLEDİ: "REFERANDUM ÖNCESİ YATIRIM KARARLARI BİZLERE VE HALKIMIZA MORAL VERDİ"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, "Bolu'muza ve değerli halkımıza gösterdikleri katkı ve destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Proje bedelleri 31 milyon 500 bin TL olan bu yatırımlara ilave yatırımlar için gayretlerimiz devam edecektir. İhtiyacımız olan bu eğitim yatırımları, referandum öncesi bizlere moral verdi" ifadelerini kullandı.