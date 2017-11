Haber: BMA

Karpalas City Hotel & Spa’da, Özel İmza Anadolu Lisesi ve Ortaokulu tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Bolu Eski İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, veliler, öğretmenler katıldı. Toplantı da konuşma yapan İmza Koleji’nin kurucusu Eşref Tarsuslu şunları söyledi; “ Eğitimim için geldiğim Bolu ilinde dünyanın en kıymetli ve kutsal mesleklerinden olan öğretmenlikle tanışarak eğitimci kimliğimle hayat buldum. Uzun yıllardır Bolu benim yuvam oldu ve bu güzel ilimize olan vefa borcumu Eğitim kurumları açarak ödemeye çalışıyorum. Biliyorum ki her şey hayal etmekle başlar. Hayali olmayanın başarma azmi de olmaz. Hayat ve iş ortağım, aynı zamanda bir eğitimci olan Gizem OGUR ile bu yola çıktığımızda bir hayal kurduk. İçinde mutlu, umutlu, geleceğe pırıl pırıl bakan çocukların olduğu bir hayal. Hiçbir zaman hayalperest olmadık; ancak büyük yolculukların da hayalindeyiz. Bu bizim yolculuğumuza ışık tutan en büyük kandilimiz. Bu hayallerimiz doğrultusunda bugün karşınızda İmza Anadolu Lisesi ve İmza Ortaokulu'nun kurucuları olarak bulunmaktayız. Bu yolculuğumuzda çocuklarımızın mutlu oldukları, sevildiklerini ve değerli olduklarını hissettikleri, yaparak yaşayarak öğrenebildikleri, okulu bir zorunluluk, notları ise bir korku aracı olarak görmektense; bunların hayatın ta kendisi olduğunu keşfederek; derslerin aslında keyif alınabilecek birer bilgi bankası olduğunu farkedebildikleri bir eğitim anlayışı benimsedik ve yıllar bize gösterdi ki her şey sevgiyle başlıyor. Biz çocuklarımızı sevdikçe, onlar için her şey daha da kolaylaşıyor ve o korkulan okul, soğuk sıralar, despot öğretmenler yerini keyfe, huzura, başarıya bırakıyor” diye söyledi.

“HAYATLARINA BAŞARI DOKUNUŞLARI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Açıklamasının devamında Tarsuslu; “Bu yolculukta biz, yol göstericimiz olan değerli müdürlerimiz, yol arkadaşlarımız olan öğretmenlerimiz ve diğer personelimiz ile 30 kişilik kocaman bir aileyiz. En büyük şanslarımızdan biri yolculuğumuza bu ailenin eşlik etmesi. Biz İmza Ailesi olarak çocuklarımızın hayatlarına "Başarı" dokunuşları yapmaya çalışıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki çocuklarınız; öğretmenliği "Adanmışlık" olarak gören, yeniliğe ve teknolojiye açık, alanının en iyisi, özverili, iletişim becerisi yüksek " EĞİTİM SEVDALISI" olan bu dev kadroyla yarınlarına emin adımlarla yürümekte. En büyük amacımız bireysel destekli eğitim anlayışını Bolu'ya kazandırmak ve Bolu'da eğitime imzamızı atmaktır. Yaşadığımız çağda eğitim hepimizin en temel gereksinimleri arasına girmiştir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ‘Eğitimdir ki; bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.’ Biliyoruz ki bizim başarılarımız, ülkemizin başarıları olacaktır. Eğitim ve başarı yolunda atılan her sağlam adım ülkemizi daha ileri seviyeye taşımanın anahtarıdır. Bu nedenledir ki bu okul aslında bizim değil, ülkemizindir, Bolumuzundur, sizindir ve çok kıymetli çocuklarımızındır. Kültürüne, bayrağına, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanına ve içinde yaşadığı toplumun değerlerine saygılı ve uyumlu, milletine sahip çıkan, köklerine bağlı, çağdaş bir nesil yetiştirmek biz eğitimcilerin Atamıza, vatanımıza ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk Milletine borcumuzdur” dedi.

“AİLEME VE HAYAT ARKADAŞIMA TEŞEKKÜR EDERİM”

Son olarak Tarsuslu; “Çıktığım bu yolculukta beni her zaman destekleyen ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileme ve hayat arkadaşım Gizem OĞUR'a teşekkür ederim. Sayın velilerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve çok değerli çalışma arkadaşlarım konuşmamın başında da bahsettiğim gibi büyük hayallerimiz var yarına dair. Bu hayalleri gerçekleştirme fırsat ve imkanlarını kovalayacağımız ve yüce gayelere dokunacağımız nice yıllarda siz değerli konuklarımızla oluşturduğumuz bu eğitim ve gönül birliğimizin devam etmesi en büyük dileğimiz.Bu günümüzde ve her günümüzde desteğinizi yanımızda hissetmek en büyük gücümüz. Hepinize bu özel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“EĞİTİM TARİHİNE İMZA ATMASI TEMENNİ EDİYORUM”

Tarsuslu’nun ardından konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ise şunları ifade etti; “Çok değerli eğitim yöneticisi arkadaşlarım hizmetkarı olduğu bilime bolumuza yeni eğitim kurumlarının açılıyor olması standartlarını vizyonlarını yüksek görmek ayrıca bir mutluluk kaynağıdır. Özel sektör gibi alanda bizim devlet sektörümüzün iki adım önünde oluyor bu sevindirici. Eğitim kurumlarımız devletten hızlı koşmalı diğer kuruluşlardan da hızlı koşmalıyız. Ayakta kalabilmek ayakta durabilmek bizim ülke olarak en önemli sorunlarımızın belki başında eğitim gelmektedir. Umarım Bolu’ya hizmet etmek isteyen gençlerin sayesinde eğitimde kaybettiğimiz noktaya inşallah geleceğiz. Tabi hükümetimiz olarak da özel okulların gelişimi, sayısının artması, eğitim kalitesinin artırılmasını istiyoruz. Maddi olarak belli bir oranda da olsa maddi destek olunuyor özel okul ücretlerinin bır kısmını devlet olarak yani bizler, sizler ödüyorsunuz. Bolunun eğitim tarihine imza atması temenni ediyorum” dedi.