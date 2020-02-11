Bolu’da ekonomi nasıl?

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde ve Bolu genelinde ekonomik gelişmeler, en işçiyi, ne memuru, ne emekliyi de nede işvereni memnun etmezken. Bu kötü ekonomik kötü gidişatın en büyük faturasını ise esnaflar ödüyor. Bin bir umutla işyeri açan, geleceğe güzel gözle bakan özellikle genç yatırımcılar, beklentilerine ulaşamayınca, açtıkları işyerlerini kapatmak zorunda kalıyorlar. Küçük de olsa yaratılan istihdam da boşa gitmiş oluyor.

Bolu Ticaret Ve Sanayi Odasında 2019 yılında 303 kişi odaya kayıt yaptırırken, 129 kişi ise terkin gerçekleştirdi. Odanın 2020 üye sayısı 3 bin 600 olarak açıklandı. Bazı işletmelerin merkezlerinin il dışında olduğu ve genişlemeye kabul etmeyerek şubeleri kapatma yoluna gittiği belirlenirken, bazı şahısların işyerlerini kapatarak, şirketleşme yolunu da tercih ettikleri gözlemlendi.