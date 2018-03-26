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26 Mart 2018 Pazartesi
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    • Bolu’da Ekonomik Yatırımlar Meyvelerini Veriyor

    Bolu’da KKYDP Ekonomik yatırımlar hızla devam ederken yatırımlar meyvelerini vermeye başlıyor. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat yatırımı tamamlanmış ve hibe talebinde bulunulan projeleri yerinde görerek incelemelerde bulundu.

    26 Mart 2018 Pazartesi 10:35
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    Bolu’da Ekonomik Yatırımlar Meyvelerini Veriyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen ve Teknik Elemanlarla birlikte yerinde yapılan incelemelerde, yatırımların projelerine uygun olarak yapılmış olduğu görüldü. Yeniakçakavak köyünde, Zeki Şenel besi sığırcılığı projesi ile 361.523,85 TL’lik inşaat, makine ekipman alımı gerçekleştirmiş olup 180.761,92 TL hibe almaya hak kazanmıştır. KKYDP Ekonomik yatırımlar programından Bolu ilinde ikinci büyükbaş hayvancılık projesi olma özelliğine sahip proje yerinde incelendi. Bolu İli genelinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında 2006 yılından itibaren yürütülmüş olan 11 Etap toplamında 109 proje için projelerin hibeye esas proje tutarları toplamı 67.921.677,10 TL ve ödenen hibe tutarları toplamı da 33.052.020 TL olarak gerçekleşti. Özellikle 9. ve 10. Etaplarda tamamlanan 69 adet projenin tamamı Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar olup bu etaplarda ödenen toplam hibe tutarı 26.484.358,65 TL ve tüm etaplar içerisindeki Kanatlı Yetiştiriciliğine ödenen hibe oranı %81 olarak gerçekleşti.

    “HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR HUSUS”

    İl Müdürü İzzet Murat yatırımcı ile yaptığı sohbette görüş alışverişinde bulunurken üreticiye şunları aktardı; “Besi işletmesi inşaatı projeye uygun yapılmış, havalandırma sistemi ve aydınlatma sistemi de uygun olmasına rağmen pencereler ve havalandırma bacalarının kapalı olduğu görülmektedir. Genelde üreticilerimizin hatalarından birisi havalandırma sistemlerinin hayvanların üşüyeceği endişesiyle çalıştırılmamasıdır. Havalandırma hayvancılıkta verimi %20 oranında etkilemektedir. Ayrıca hayvan sağlığı açısından da önemli bir husustur.

    Akciğer hastalıklarını tetikleyerek gereksiz veterinerlik masrafı ve hayvan ölümlerine sebebiyet vermektedir. Hayvancılıkta karlılığı ve verimliliği etkileyen unsurlar olarak mutlak surette yem bitkisi üretimi, koruyucu veterinerlik hizmeti, bakım ve beslemenin duyarlılıkla işletme sahibinin gözetiminde olması, besilik özelliği taşıyan ırk hayvanların beslenmesi gerekmektedir” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, KKYDP, Ekonomik, Yatırımlar, Hızla

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