Haber: Esra ÖZTÜRK

Sedaş tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Bolu ilçe ve köylerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintilerin yapılacağı tarihler;

12.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Dörtdivan ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Yayalar Köyü, Deveciler Köyü, Adaköy Köyü, Doğancılar Köyü, Ömerpaşalar Köyü, Gücükler Köyü,

12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 11:30 arasında Karacasu Beldesi,

12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Mesciler Köyü,

12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:30 ile 14:00 arasında Karacasu Beldesi,

12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:30 ile 14:00 arasında Karacasu Beldesi,

13.02.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Kazanlar Köyü, Mürdükler Köyü, Danişmentler Köyü, Yenecik Köyü, Bünüş Köyü, Yakaboy Köyü, Dağkara Köyü, Aktaş Köyü, İnköy Köyü, Ağızörengüney Köyü,

13.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Sağlık Mah.,

13.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 15:00 ile 17:00 arasında Sağlık Mah.,

13.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Sağlık Mah.,

14.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Kültür Mah.,

14.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:30 ile 17:30 arasında Paşaköy Mah.,

15.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 15:00 arasında Karacasu Beldesi,