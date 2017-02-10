Haber: Esra ÖZTÜRK
Sedaş tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Bolu ilçe ve köylerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintilerin yapılacağı tarihler;
12.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Dörtdivan ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Yayalar Köyü, Deveciler Köyü, Adaköy Köyü, Doğancılar Köyü, Ömerpaşalar Köyü, Gücükler Köyü,
12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 11:30 arasında Karacasu Beldesi,
12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Mesciler Köyü,
12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:30 ile 14:00 arasında Karacasu Beldesi,
12.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:30 ile 14:00 arasında Karacasu Beldesi,
13.02.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Kazanlar Köyü, Mürdükler Köyü, Danişmentler Köyü, Yenecik Köyü, Bünüş Köyü, Yakaboy Köyü, Dağkara Köyü, Aktaş Köyü, İnköy Köyü, Ağızörengüney Köyü,
13.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Sağlık Mah.,
13.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 15:00 ile 17:00 arasında Sağlık Mah.,
13.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Sağlık Mah.,
14.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Kültür Mah.,
14.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:30 ile 17:30 arasında Paşaköy Mah.,
15.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 15:00 arasında Karacasu Beldesi,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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