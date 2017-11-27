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27 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Bolu’da emniyet tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı

    Terör örgütü PKK’nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi veya sonrası tüm yurtta eylem ve gösterilere yönelik tedbirler arttırıldı. Bolu’da da emniyet birimleri alarma geçerek emniyet tedbirlerini üst seviyeye çıkartıldı.

    27 Kasım 2017 Pazartesi 12:28
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    Bolu’da emniyet tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Son günlerde Doğu Karadeniz kırsalında yaşanan hareketlilik 27 Kasım tarihini nedeniyle güvenlik tedbirleri Bolu’da iki katına çıkartıldı. Kırsalda 40 santimi ulaşan karda terör örgütü mensuplarının sıkıştırıldığı öğrenildi. PKK’lı teröristlerin bölgede eylem ve giriş-çıkışlarını önlemek için bölgede takviye birliklerle önlem alındı. Teröristlere yönelik takip sürüyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından acil başlığıyla yollanan emir genelgesinde il çapında güvenlik önlemleri ve asayiş kontrolleri sıklaştırıldı. 25 Kasım'da yayınlanan genelgede, önemli kavşaklarda kurulacak kontrol noktalarında rutin asayiş kontrollerinin artırılarak yapılması ve kontrollerde görev alacak personelin azami dikkatli davranması istendi. Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana asayiş kontrollerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde kent merkezinde kontrol noktalarında durdurulan araçlar ile içerisinde bulunan kişiler arandı. Polis ekipleri özellikle Bolu plakalı olmayan araçlarda bulunan kişileri güvenlik taramasından geçirdi. Kontrol noktasının çevresinde de çelik yelekli polisler otomatik silahlarıyla güvenlik önlemi aldılar. Gece kontrollerine katılan trafik ekiplerine kadar tüm polislerin çelik yelek giymesi dikkatlerden kaçmadı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de polis ekiplerini saldırılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle polis merkezleriyle kritik yerlerde nöbet tutan polisler ile kontrol noktalarındaki ekiplere 'Uzun namlulu silahlarınız her an atış için hazır olsun' emri verildi.

    Polislere gece nöbetlerinde çevreden geçen kişi ve araçlara karşı da daha dikkatli olmaları istenildi. Gece saatlerinde yapılan ihbarlara ise mutlaka iki ekip halinde gidilmesi talimatı verildi.

     

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü de özellikle İzzet Baysal Caddesi, Bolu Valilik Binası, Adliye çevresi, Askeri lojmanlar ve Bolu pazarı olması nedeniyle Pazar yerinde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartılarak, kırmızı alarma geçti. Sivil ekiplerin yanı sıra resmi trafik ekipleri ile TEM Şubesine bağlı ekipler İzzet Baysal caddesinde devriye atmayı sürdürüyor.

    Anahtar Kelimeler: Terör, örgütü, PKK’nın, Kuruluş, Yıl

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