Bolu’da en çok elma üretildi

Haber: Birol Ertunç

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü ilimiz Bolu başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova’da 2018 yılı içerisinde en çok üretilen meyvelerin istatistiklerini açıkladı.

EN ÇOK ELMA ÜRETİLDİ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre ilimiz Bolu’da 2018 yılında meyvelerden en çok sırasıyla 22 bin 851 ton ile elma, 3 bin 243 ton armut, bin 591 ton erik, bin 222 ton kızılcık, bin 108 ton fındık, 945 ton üzüm, 901 ton kiraz, 569 ton ceviz, 468 ton şeftali, 421 ton vişne ve 500 ton da diğer meyveler üretildi.

Öte yandan 2018 yılında Kocaeli’de en çok 12 bin 509 ton ile fındık; Sakarya’da 101 bin 885 ton ile ayva; Düzce’de 52 bin 686 ton ile fındık; Yalova’da 25 bin 9 ton ile kivi üretildi.