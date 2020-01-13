Bolu’da en çok ne suçu işlendi?

Haber: C. Kutay AYKAN

2019 yılı içinde emniyet ve jandarmanın sorumluluk alanlarında gerçekleşen olaylarla gerçekleştirilen operasyonlar basınla paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen 510 operasyonda, 717 kişinin yakalandığı bildirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Yıl içinde gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak 45 kişinin firari durumda olduğu, 10 olayın ise kayıtlara faili meçhul olarak geçtiği ifade edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 35 bin 246 paket kaçak sigara, 3 bin 612 şişe kaçak içki, 117 kilo 660 gram eroin, 141 kilo 215 gram esrar, 38 kilo 528 gram metamfetamin, 18 tabanca ve 79 parça tarihi eserin ele geçirildiği belirtildi.

BİR YILDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ

Polis sorumluluk sahasında bulunan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu ile il merkezi ve ilçelerde ise toplam 633 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olduğu ifade edilirken, 19 ölümlü trafik kazasında 27 kişinin hayatını kaybettiği, 614 yaralamalı trafik kazasında ise 1190 kişinin yaralandığı bildirildi.

JANDARMA BÖLGESİ

Jandarma Komutanlığının 2019 yılı içinde müdahale ettiği 3 bin 509 olayda 3 bin 199 kişinin yakalandığı, 22 kişinin firar durumda olduğu ve 24 faili meçhul olayın bulunduğu dile getirildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 31 bin 994 paket kaçak sigara, 459 litre kaçak içki, 5 kilo 277 gram esrar, 417 kök Hint keneviri, 10 tabanca, 21 ruhsatsız tüfek ve 86 parça tarihi eser ele geçirildiği belirtildi.

Yıl içinde 370 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği ifade edilirken, 9 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 204 yaralanmalı trafik kazasında ise 393 kişinin yaralandığı kaydedildi.