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09 Ağustos 2017 Çarşamba
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    • Bolu’da en çok yetişen hayvan hangisi?

    Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında ilimizde yetişen hayvan sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre büyükbaş 138 bin 628, küçükbaş 129 bin 926 olarak tespit edildi.

    09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:17
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    Bolu’da en çok yetişen hayvan hangisi?

    Haber: Semih BAYKAL

    Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında şehirlerde yetişen hayvan sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlarda Türkiye’de 14 milyon 222 bin büyükbaş, 41 milyon 329 bin küçükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Büyükbaş hayvancılıkta yüzde 0,7’lik bir artış gerçekleşti. Küçükbaş hayvancılıkta ise yüzde 1,4 azalma olduğu tespit edildi.

    Açıklanan rakamlarda ilimizin de istatistikleri yer aldı. Açıklanan rakamlara göre Bolu’da toplam 268 bin 554 olduğu tespit edilirken, 138 bin 628’i büyükbaş, 129 bin 926’sı küçükbaş olarak açıklandı.

    Hayvancılıkta sığır ilimizde birinci oldu. Açıklanan büyükbaş hayvancılıkta sığır sayısı 136 bin 942, manda sayısı bin 686 olarak kayıtlara geçti. Küçükbaşta ise 129 bin 926 hayvanın, 98 bin 323’ü koyun, 31 bin 603’ünün keçi olduğu tespit edildi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, İstatistik, Kurumu, Kocaeli, Bölge

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