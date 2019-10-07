“Bolu’da engelleri kaldırmaya devam ediyoruz”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi İmarethanesinde gerçekleşen törende 21 ihtiyaç sahibi vatandaşa, tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı. Gerçekleşen törene Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Tekerlekli sandalye dağıtımında konuşan Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir yaptığı açıklamada, “Biz seçimin hemen ardından Bolu’da engelleri kaldırmak adına başlattığımız ilk projelerden bir tanesi, başkan ve başkan yardımcılarına gelen çiçeklerin açık arttırma ile satılıp engelli vatandaşlarımıza araç almak olmuştu. Çiçeklerimizi ihale ile satmıştık. Buradan yaklaşık 140 bin TL gibi bir gelir elde ederek, 18 tane akülü araç almış ve engelli bireylere teslim etmiştik. Bolu’da engelleri kaldırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. 21 tane daha tekerlekli sandalyeyi bugün itibari ile ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Bunları yaparken de sosyal belediyecilik anlayışına ne kadar önem verdiğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Biz, Bolu’da engelle karşılaşan engelli vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Tabi şu yanlış anlaşılmalar olabiliyor, burada gelip talepler oluyor. Biz sadece gerekli bir rapor var, bunlara sahip kişilere yardımcı olabiliyoruz. Doktor onayından geçtikten sonra elimizden bulunan imkanlar doğrultusunda verebiliyoruz” dedi.

“Engelli vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalarımız daha düzenli hale geliyor”

Önceliklerinin engelli vatandaşlara rahat kullanabilecekleri yollar yapmak olduğunu söyleyen Özdemir, “Engelli vatandaşlarımıza sadece tekerlekli sandalye dağıtarak değil aynı zamanda onların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaparak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra ki yol çalışmalarımız içerisinde önceliğimiz engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği yollar yapmak. Bununla ilgili son yaptığımız çalışmalarda bunu başlattık. Aynı zamanda bisiklet yollarımız, kaldırımlarımız daha düzgün ama engelli vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalarımız daha düzenli hale geliyor” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından ihtiyaç sahibi 21 vatandaşa tekerlekli sandalyeleri verildi. Vatandaşlar, Özdemir’e teşekkür ettikten sonra beraber fotoğraf çekildiler.