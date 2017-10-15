Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildiğinden bu yana sürekli olarak başarılı çalışmalara imza atan Başsavcı Önder Yaman, bir kez daha başarıya imza attı. Başsavcı Yaman’ın talimatı üzerine Faili Meçhul Suçlular Soruşturma Bürosu kuruldu ve özel büronun başına da 1 Cumhuriyet Savcısı getirildi. Yapılan araştırmada biri Bolu İl Emniyet Müdürlüğü sınırları içerisinde 3’ü Jandarma sınırları içerisinde olmak üzere toplam 4 faili meçhul cinayet bulunmakta.

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, uzun yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarının yeniden tozlu raflardan çıkartıldığını belirterek; “İlimizde şu anda 4 tane faili meçhul cinayet bulunmakta. Uzun yıllardır bu cinayet dosyaları tozlu raflarda öylece bekliyordu. Yeni kurduğumuz özel birimimiz, zaman aşımı sürelerinin bitmesine az süre kalan bu dosyaları yeniden incelemeye aldı ve tek tek bu dosyalar yeniden gündeme getirildi ve bu konuda jandarma ile polis kendi bölgelerinde çalışma yapmaya başladılar. En kısa sürede ilimizde faili meçhul cinayet kalmayacak. Hiçbir cinayet kusursuz işlenen cinayet değildir. Mutlaka suçlu bir iz bırakmıştır. Bu yoldan yola çıkarak çalışmalarımız titiz bir şekilde sürmektedir” dedi.

BOLU’DA İŞLENEN CİNAYETLER

23.02.2004 YILINDA İŞLENEN HAKKI TÜRKER CİNAYETİ

13 yıl önce işlenen ve hala daha cinayet zanlısı bulunamayan olay Bolu Hal pazarında meydana geldi. Maktul Hakkı Türker, hala daha kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Pazar ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi Gürsoylar Sitesi B Blok No. Sayılı adresin önünde işlenen cinayette maktul göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Türker’in üzerinde bulunan ve içerisinde bir miktar para bulunan beline bağlı para önlüğünü de alarak gasp ve cinayet suçunu işleyerek, kayıplara karıştı. Zaman aşımı 23.02.2024 tamamlanıyor.

02.05.2012 YILINDA İŞLENEN İBRAHİM ERDOĞAN CİNAYETİ

Olay 5 yıl önce Bolu D-100 Karayolu Afşar köyü kavşağında meydana geldi. Suç tarihinde maktul İbrahim Erdoğan’ın D-100 Karayolu üzeri Afşar Köyü kavşağında sırt üstü yere yatar vaziyette yol kenarında ölü olarak bulundu. Maktulün ölümünün şüpheli bir şekilde gerçekleştiği, ancak trafik kazası neticesi yada başka bir olay neticesi öldüğünün tam olarak belirlenemediği, Ankara Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 02.08.2012 tarihli raporundan anlaşıldığı üzere ölümünün künt kafa ve genel beden travmasına bağlı olarak kafa kubbe ve kaide kemik kırıkları ile karakterli iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç ve dış kanama neticesi meydana gelmiş olduğu, vücudunda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkol bulunmadığı tespit edildi. Zaman aşımı bitiş tarihi 02.05.2042

26.07.2012 YILINDA İŞLENEN AHMET ÖZDEMİR CİNAYETİ

5 yıl önce Bolu Merkez Çömlekçiler Köyü ormanlık alanında çürümüş halde ölü bulanan Ahmet Özdemir’in öldürülmesi olayı ile ilgi cinayet zanlısı hala bulunamamıştır. Zanlı kasten adam öldürmek suçundan halen daha aranmaktadır. Zaman aşımı bitiş tarihi 26.07.2037

KAN DONDURAN KADIN CİNAYETİ…KADININ KİMLİĞİ HALA BELİRLENEMEDİ

Bolu kan donduran cinayet olayı 02.11.2000 yılında Yenisefa köyü Çamçukuru Deresi Çatakboğazı mevkiinde meydana geldi. Bu olayda öldürülen kadının kimliği ile ilgili hiçbir ipucu ve delil bulunmazken, cinayeti işleyen kişi veya kişiler hakkında da bir gerçeklik ortaya çıkmadı. Kimliği belirlemeyen genç kadının üzerinde sadece bir tişört ve iç çamaşırı bulundu. Olayın özeti ise şu şekilde belirtildi:

Bolu Merkez Yenisefa Köyü yolu üzerinde bulunan postacı kardeşler çeşmesinden su içmek için duran S.T. ve eşi A.T., çeşmenin arkasında bulunan Çamçukuru deresinden kameraları ile görüntü almak yaklaşık yedi metre yüksekliğindeki şelaleye ilerlediklerinde gidiş istikametine doğru sol tarafta şelaleye 5 metre kala bir çift siyah renkli bayan ayakkabısı ve kemikleri görünün ceset görmeleri üzerine Bolu Dağı Jandarma Karakoluna giderek haber verdikleri, 30-35 yaşlarında olduğu düşünülen siyah saçlı kadın cesedinin yapılan otopsi ve Adli Tıp incelemesi sonucu bulunmadan yaklaşık 3-6 önce ölümün olduğu değerlendirilmekle, cesedin ölüm sebebin belirlenemediği, cesedin kimliğinin de belirlenemediği tespit edildi. 17 yıl önce işlenen bu cinayetin zaman aşımı da 02.11.2020 yılında bitiyor.

Bolu’da 4 faili meçhul cinayetin aydınlatılabilmesi için özel birin kuran Başsavcı Önder Yaman, cinayet günü ve sonrası olaylara tanıklık eden ve bu güne kadar hiç konuşmayan, cinayetler hakkında bilgisi bulunan kişi veya kişilerin bir an önce adli mercilere müracaat etmelerini ve faili meçhul dosyaların aydınlatılması için vatandaşların yardımda bulunmalarını istedi.