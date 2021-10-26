banner120

Bolu’da FETÖ operasyonları sürüyor

Edirne merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bolu’da ise olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bolu’da FETÖ operasyonları sürüyor

Haber: Aysun Beykoz

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Isparta, Iğdır, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bolu'da eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aralarında meslekten ihraç edilmiş komiser yardımcıları, eski kaymakam, gümrük müfettişi, doktor ve öğretim görevlisinin bulunduğu zanlılar Edirne'ye getirildi. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021, 14:28
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Özcan’dan işçi alımı çağrısı
Özcan’dan işçi alımı çağrısı
  1. Bolu

banner128

banner124