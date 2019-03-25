Bolu’da FETÖ operasyonu

Aralarında Bolu’nun da bulunduğu Adana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ üyesi olduğu belirlenen emekli bir Astsubay Bolu’daki evinde gözaltına alındı.

Bolu’da FETÖ operasyonu

Haber: Kasım ŞAHİN

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında teğmen ve yüzbaşı rütbesinden kişilerin de bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 33 ilde operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bolu TEM Şubesi, 33 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla, ilimizde ikamet eden emekli Astsubay O.B.’yi evinde gözaltına alarak Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 11:44
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Organizasyon bizim işimiz
Organizasyon bizim işimiz
  1. Bolu

banner133

banner128

banner129

banner124