Bolu’da FETÖ operasyonu

Haber: Kasım ŞAHİN

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında teğmen ve yüzbaşı rütbesinden kişilerin de bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 33 ilde operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bolu TEM Şubesi, 33 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla, ilimizde ikamet eden emekli Astsubay O.B.’yi evinde gözaltına alarak Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 11:44