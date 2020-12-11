Bolu’da FETÖ operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olarak çalışan 19'u aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş 33 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Aralarında ilimiz Bolu’nun da olduğu 10 ilde yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Amasya, Bolu, Aksaray, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına altına alınan şüpheliler Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan şüpheli 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 12:13