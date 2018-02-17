Haber: Semih Baykal

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkâri, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde haklarında gözaltı kararı verilen 1 üsteğmen, 2'si görevinden ihraç edilen 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ayrıca Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik Karabük, İstanbul, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, Eskişehir ve Düzce'de operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı da belirlenen F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B., S.K., H.M., F.A., H.A. ve D.A.G adliyeye sevk edildi.