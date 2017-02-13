HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul’da yapılan operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir birlikte teğmen olarak görev yaptığı öğrenilen E.Ç. ile Fethullahçı Terör Örgütü’ne ait kurumların yönetimlerini sağlayan Polat A.Ş. çalışanı ‘abla’ konumundaki H.T. Karabük’te gözaltına alınarak Bolu’ya getirildi. FETÖ şüphelisi şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

