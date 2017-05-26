HABER:FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ/PDY’nin Bolu’daki mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim yapılanması, kadın ve örgüt evlerine yönelik hazırlanan “çatı iddianamesi” Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aralarında, FETÖ/PDY’den haklarında arama kararı bulunan işadamı firari Adnan Daylan ve Ömer Baday gibi önemli isimlerin yer aldığı iddianamede 145 şüpheliden 64’ünün tutuklu, 26’sının ise firari olduğu ve sanıklardan 64’ünün örgütün haberleşme programı bylock kullandığı belirtildi. Ayrıca, iddianamede örgütün il imamı olarak Cuma Kartal ve Şevket Kahraman isimleri yer aldı.