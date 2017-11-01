banner133

banner101

01 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu’da fuarcılık TSO’da masaya yatırıldı

    Bolu’nun fuarcılık ve kongre turizmi alanındaki durumu ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar, Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bir toplantı ile masaya yatırıldı.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 12:35
    Bu haber 46 kez okundu
    Bolu’da fuarcılık TSO’da masaya yatırıldı

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve TOBB Fuarcılık Sektör Meclis Başkanı, aynı zamanda TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz’ün konuk olarak katıldığı toplantıya Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Necmi Arman, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya ve TÜYAP teknik yetkilileri iştirak etti.

    Toplantıda TOBB Fuarcılık Sektör Meclis Başkanı ve TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye’de fuar ve kongre turizmi alanında mevcut durum ve TÜYAP’ın yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği fuarcılık çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Devamında ise Bolu’nun fuar sektöründeki gelişiminde önünde bulunan fırsat ve tehditler, güçlü ve zayıf yönler ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

    2016 yılında başlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Bolu Fuarı’nın da ele alındığı toplantıda, Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan fuar alanının kullanım veriminin artırılabilmesine yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılabilecek iyileştirmeler ile ilgili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından bilgiler verildi. TSO Başkanı Türker Ateş, fuar konusunda TOBB ulusal takviminde yer alan ilk fuar olan Bolu Fuarı ile ilk önemli adımı attıklarını ifade etti. Bolu’nun fuarcılık ve bununla bağlantılı olarak kongre turizmi alanında aldığı payın artırılmasının önem taşıdığını belirten TSO Başkanı Ateş, kurum ve kuruluşlarla birlikte müşterek gerçekleştirilebilecek nitelikli proje ve çalışmalarla, bu konuda önemli ivme kaydedilebileceğini söyledi. Başkan Ateş, TOBB Fuarcılık Sektör Meclis Başkanı ve TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz’e ve çalışma arkadaşlarına fuarcılık alanında Bolu’ya gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı, ayrıca Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a da başta fuar alanında Belediye tarafından yapılan çalışmalar olmak üzere fuarcılık faaliyetlerine sağladığı tüm imkânlardan dolayı iş dünyası adına teşekkür etti.

    Toplantıda ayrıca Bolu’nun kongre turizmi potansiyeli ve gelişimi için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Fuarcılık, Kongre, Turizmi, Alanındaki

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖLÜM SONRASI YAŞAMAK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU HEMEN GELİYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsanları Kontrol Etmek
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SEVDİKLERİM - 1
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129