Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz günlerde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. İlimiz merkezinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, daha öncede aynı suçtan sabıkası bulunan ve 2 ay içinde 2 farklı evde, 2 kadını para karşılığında pazarlayan T.A adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından T.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Operasyonda yakalanan ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 kadın ilk olarak hastaneye götürülerek Zührevi hastalıklar taşımadığına dair rapor alınmasının ardından, bin 800 lira idari para cezası kesildi.