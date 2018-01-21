Haber: Semih Baykal

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre %5,1 artış gösterdi. Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 383 konut satışı ve %16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 561 konut satışı ve %10,7 pay ile Ankara, 84 184 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 099 tanesi ipotekli, 936 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

2017 YILINDA BOLU İLİNDE 7 232 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2017 yılında Bolu İlinde 7 232 konut satıldı.