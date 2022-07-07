Bolu’da Geçici Kurban Kesim Noktaları Belli Oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “ilimiz merkez 25 köyde denetleme yapılmış bu denetimler sonucunda 37 yer uygun görülmüştür. Uygun görülen yerlerde ki temel kriter, kesim yerinin asgari sağlık ve teknik koşulları yerine getirmesidir. Bu şekilde halkımızın kontrollü ve hijyenik bir şekilde kurbanlarını kestirmeleri ve pay yapmaları amaçlanmaktadır.”

“Bu yerlerde yaklaşık 2000 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvanın kesimi yapılacaktır. İlimizin tek ruhsatlı Belediye Mezbahası (Bolu Birlik Et A.Ş.) bu ihtiyacı karşılamadığı için İlimiz merkez ilçemizde bu şekilde Geçici Kurban Kesim Yerleri oluşturulmuştur. Her yıl Merkez ilçemizde yaklaşık 3500 Büyükbaş 3000 Küçükbaş kurbanlık hayvan kesimi yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bolu merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan geçici kurban kesim noktaları aşağıda yer almaktadır: