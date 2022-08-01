Bolu’da Geleneksel Hale Gelen "Ardıç Bayramı" Etkinliği Düzenlendi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'nun Merkez ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Ardıç Bayramı” etkinliği gerçekleştirildi. Ketenler, Belkaraağaç, Kuzfındık, Pelitcik ve Saççılar köylerince yaklaşık 1850 rakımlı Ardıç Yaylası'nda ortaklaşa yapılan etkinlik, Mudurnu ve çevre köylerden ilgi gördü. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Bazı vatandaşların piknik yaptığı etkinlikte, karakucak güreşleri de gerçekleştirildi. Organizasyona katılan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, dereceye giren sporculara para ödüllerini verdi.

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ketenler Köy Muhtarı Fikret Özen, geleneksel etkinliği sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek nesiller bu örnek bayramları devam ettirsinler. Panayır gibi herkes gelerek bu havayı teneffüs etti." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 13:47