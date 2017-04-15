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15 Nisan 2017 Cumartesi
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    • Bolu’da Genç Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

    Genç Çiftçi Hibe Destekleri Projesi Hakkında Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 155 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    15 Nisan 2017 Cumartesi 05:45
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    Bolu’da Genç Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, ilgili oda başkanları ve birlik başkanları, çiftçiler ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri katıldı.

    Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi tanıtım toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken ilk konuşmayı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş yaptı. Taş yaptığı konuşmada genç çiftçilere sağlanacak 30 bin TL olan desteğin kredi olmadığını tamamının hibe olarak herhangi bir borçlanma olmadan çiftçilere verileceğini kaydetti.2016 yılında Genç Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında yapılan proje destekleri hakkında da bilgiler veren İl Müdürü İsmail Taş, 2016 yılında Bolu’da 2011 geçerli müracaat olduğunu, bu kişilerden 159’unun projelerden yararlanmaya hak kazandığını ve bunun bütçesinin 4 milyon 770 bin TL olduğunu, ayrıca bu 159 projenin; 101 adedinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 19 adedinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 16 adedinin bitkisel üretim ve 23 adedinin arıcılık konulu projelerden oluştuğunu belirtti.

    Bolu Valisi Aydın Baruş konuşmasında, “Çiftçilerimiz gerçek anlamda üretim yapan, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan insanlar olduğunu ürettikleri her üründe kendi alın terlerinin sonucunu görme bahtiyarlığına erebilen nadir kişiler olduklarını söyledi. Bugün artık şehirleşmenin arttığı, herkesin başkasının yanında çalışmak için şehirlere göç ettiği bir zamanda hala kahramanca sahip olduğu toprakla hayat mücadelesi veren çiftçilerimiz var. Ben onlara saygılarımı sunuyorum ve saygı duyulması gerektiğini ifade ediyorum” dedi.Bugün artık gerçekten çiftçilik yapmak isteyen, geçimini topraktan sağlamak isteyen, yurdundan göç etmeyip kalmak isteyen gençlerimize devletimizin son derece önemli destekler verdiğini Genç Çiftçi Projesinin bunlardan birisi olduğunu dile getirdi. 

     

    Genç Çiftçi Projesi kapsamında geçen yıl Bolulu çiftçilerin 4 milyon 770 bin TL’lik bir destek aldığını, bu yılki oranların daha belirlenmediğini ama kendisinin geçen yıla göre daha büyük destek beklediğini ifade eden Vali Baruş, “Genç Çiftçi projesi kapsamında 2017 yılında da devletimizin destekleri devam edeceğini belirterek kendi işletmenizin patronu olmak istiyorsanız genç çiftçilerin bu projeye ilgi göstermeleri gerektiğini dile getirdi. Gerçek üretim topraktan elde edilen üretimdir. Onu alın terimizle birleştirdiğimiz zaman hem ülkemiz insanının beslenmesine hem de ülkemizin gelişmesine çok büyük katkı sağlamış oluruz. Ben nasırlı elleri ile bu ülkenin üretimine hizmet eden tüm çiftçilerimizi saygıyla tekrar selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

     

    Programın devamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen; bu yılki Genç Çiftçi Projeleri, projelere başvuru şartları, proje konuları, bitkisel üretime yönelik projeler için gereken şartlar, hayvansal üretime yönelik projeler için şartlar, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik projeler ile ilgili  sunum yaparak çiftçilere bilgiler aktardı.

    Anahtar Kelimeler: Genç, Çiftçi, Hibe, Destekleri, Projesi

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