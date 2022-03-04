“Bolu’da gerçek manada bir başıboşluk var”





Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıkladığı elektrikli tramvay hattı ve ücretsiz otobüs hattıyla ilgili Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın basın açıklaması gerçekleştirdi. Partinin il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sayın, Kasım ayında, ücretsiz ring hatları ve otopark sorunu üzerine hazırladıkları sunum ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret ettiklerini ve 2 buçuk saat civarında bir müzakere gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Öte yandan Başkan Sayın, Bolu’da ana muhalefet konumunda bulunan AK Parti’nin iyi niyetten ve samimiyetten tamamen uzak olduklarını dile getirdi. Ayrıca İl Başkanı İsa Sayın, AK Partinin gürültü siyaseti yaptığına dikkat çekti.

İsa Sayın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ÇALIŞMAMIZI DETAYLI OLARAK PAYLAŞIP SUNUM YAPTIK”

“Saadet Partisi olarak geçtiğimiz yıl 25 Kasım tarihinde Bolu’muzun yerelde en önemli sorunu olarak tespit ettiğimiz ‘Otopark’ ve buna bağlı olarak ‘Yaya Kaldırımı’ sorunlarını ele alan bir çalışma hazırlamış ve kamuoyuna takdim etmiştik. Sadece kamuoyu ile paylaşmak ile yetinmeyip başta Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve Belediye yönetiminin paydaşları olan siyasi partiler ile de bu çalışmamızı detaylı olarak paylaşıp sunum yaptık.”

“HAYRA MOTOR ŞERRE FREN OLMAK İNANCI VE DÜSTURU İLE SİYASET YAPAN BİR TEŞKİLATIZ”

“Biz bu çalışmamızı son derece iyi niyetle ve özgün bir şekilde yapmaya gayret ettik. Hemşerilerimizin sorunlarını bizatihi çözecek imkânımız olmasa da çözüm makamında bulunanlara yardım etmek niyeti ile yaptık. Bizim vesilemiz ile bir derdine çare olduğumuz bir vatandaşımızın duasını almak, hayra motor şerre fren olmak inancı ve düsturu ile siyaset yapan bir teşkilatız.”

“AK PARTİ’NİN GÜRÜLTÜ SİYASETİ YAPTIĞINI HEP BERABER GÖZLEMLİYORUZ”

“Öte yandan Bolu’da muhalefet noktasındaki eksikliği de yakinen müşahede ediyoruz. Yerelde ana muhalefet konumunda bulunan AK Parti’nin iyi niyet ve samimiyetten tamamen uzak, sadece başkanı halkın gözünde küçültmek, doğru veya yanlış yapılan her işi eleştirmek üzere bir gürültü siyaseti yaptığını hep beraber gözlemliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse başka yapabilecekleri bir şey de yok. Çünkü sermayeleri yok. 20 yıldır genelde, 15 yıldır da yerelde iktidar olmuş bir partinin kendi dönemlerinden devreden sorunlar hakkında bir şey ifade etmesi mümkün değil.”

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİNİ BEYAN ETMİŞTİ”

“Buradan hem CHP yönetimine, hem İYİ Parti yönetimine hem de Tanju beye bu çalışmamızın sunumu için bizlere genişçe vakit ayırıp, dinledikleri için teşekkür ediyorum. Sayın başkan görüşmemiz esnasında kendi araştırmalarında de yaya kaldırımı sorununun birinci sırada olduğunu ve çözüm önerilerimizi değerlendireceğini beyan etmişti. Sonrasında ise hem Belediye Meclisinde hem de geçen hafta yaptığı basın toplantısında partimize teşekkür etti. Buradan sizlerin huzurunda biz de kendisine teşekkür ediyoruz.”

“ÖNGÖRÜLEN BİR ÇÖZÜM PAKETİ SUNDUK”

“Sorunun teşhisi ve çözümü için uzun süren saha araştırmaları ve konunun uzmanları ile toplantılar yaptık. Bolu şehir merkezinde, çevre mahallelerde ve hatta yeni imara açılan alanlarda otoparkın bir sorun olmaktan çıkması için 5 maddeden oluşan ve 5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen bir çözüm paketi sunduk.”

“BUNU MÜJDE OLARAK AÇIKLAMAK POPÜLİST BİR YAKLAŞIMDIR”

“Ancak gelinen noktada Sayın Başkan’ın kolay yolu seçtiğini görüyoruz. Yapılan çalışmayı bir saat gibi düşünürsek saatin tüm dişlileri olmadan saat çalışmaz. Sadece şehir içi ücretsiz taşıma ile otopark ve kaldırım sorununun çözüleceğini iddia etmek en ılımlı tabir ile hayalcilik olur. Şehir içi ücretsiz toplu taşıma yapılmasını elbette olumlu bir gelişme olarak görüyor, küçümsemiyoruz. Ancak sadece toplu taşımayı bu sorunun çözümü olarak göstermek ve bunu müjde olarak açıklamak popülist bir yaklaşımdır. Otopark ve kaldırım sorununun çözülmesi için, mevcut otoparkların iyileştirilmesi, mekanik ve katlı otoparklarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sayın başkanın önerilerimizi tekrar gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz.”

“HALKA HİZMETİ ESAS ALMAK GEREKİR”

“Bolu’nun tüm sorunları gibi bu sorununu da ciddi bir şekilde ele almak gerekir. Ciddi bir şekilde ele almak için ise şahsi popülizmi değil samimi olarak halka hizmeti esas almak gerekir. Halka hizmet ederseniz zaten bu halk sizi gönlünde hakettiğiniz yere koyar.

Ancak bunun için topyekün bir zihniyet değişikliğine ve nitelikli bir kadro ile çalışmaya ihtiyaç vardır. Ancak bugüne kadar gözlemlediğimiz şudur ki, sayın başkan bu şekilde çalışmayı ve iş tutmayı bilinçli bir tercih olarak yürütmektedir.”

“İfade etmek istediğim başka bir husus ise, Sayın Başkanın göreve geldiği ilk günlerde siyasi parti rozetimi çıkarıp hizmete odaklanacağım beyanının ardından son dönemde hizmete değil siyasete ve şahsi popülerliğine odaklanmasıdır. Yine kısa süre önce 6 siyasi partinin bir araya gelmesi ile ilgili yaptığı bir açıklamada liderlerin parti rozetleri takılı olarak görüşmelerini eleştirmiştir. Sayın Başkanın Bolu’ya odaklanması, bu tür anlamsız çıkışlardan uzak durması gerekir. Esasında o buluşmayı ve açıklamayı önemli kılan farklı görüşlerdeki siyasi partilerin ülke için ortak bir zeminde buluşmalarıdır. Bu manada bir masa etrafında farklı rozetlerle bir araya gelebilmeleri asıl önemli olandır ve verilen mesajın özüdür.”

“Sözlerimi tamamlarken hem kaldırım sorunu, hem otopark sorunu hem de Bolu’muz ile alakalı diğer konuların takipçisi olacağımızı ve yapıcı muhalefetimize devam edeceğimizi beyan ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 16:36