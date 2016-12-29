banner128

banner101

29 Aralık 2016 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu'da görülen PKK davasında 4 tahliye çıktı

    Bolu'da Nisan ayında yapılan operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddasıyla tutuklu yargılanan ve aralarında HDP Bolu İl Başkanı'nın da olduğu 5 kişiden 4'ü tahliye edildi.

    29 Aralık 2016 Perşembe 18:24
    Bu haber 61 kez okundu
    Bolu'da görülen PKK davasında 4 tahliye çıktı
    HABER: FARUK ÇİDEM
    Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde canlı bomba oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlerin kaldığı hücre evine Nisan ayında Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yapılan baskında ölü ele geçirilen teröristlerin ardından başlatılan soruşturmada 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya ilk kez katılan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, şahısların kendisini sabit bir telefonla arayarak yardım istediklerini belirterek, "eve yapılan operasyında öldürülen kişiler beni sabit bir telefondan arayarak, inşaat işçisi olduklarını ve darp edildiklerini söylediler. Kendilerine bir gün kalacak bir ev ayarlayabilir miyim diye sordular ve Bolu'da buluştuk. Ben de Bilal T.'den yardımcı olmasını istedim. O da kendi evini değil ama arkadaşlarının evini ayarlayabileceğini söyledi. Kendilerini inşaat işçisi olarak tanıtan kişiler ve Bilal T. ile birlikte kalacakları eve gittik. Gelenlerden bir tanesi yaralıydı. Çalıştığı inşaatta diğer işçilerle aralarında kavga çıktığını söyledi. Ertesi gün Ankara'ya gitmeden önce sabah kaldıkları eve uğradım ama gitmediklerini gördüm. Bu kişilerin bir örgütle alakalı olduklarını bilmiyordum, operasyonu da çok sonra internetten öğrendim" dedi.
    Duruşmada bulunan ve öğrenci olan Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E. ise önceki ifadelerini tekrarladıklarını söylediler.
    Yaklaşık 3 saat süren yargılamanın ardından karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti,  Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E.'nin tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine, Özgür Günaydın'ın ise kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.
    Anahtar Kelimeler: Boluda, Nisan, Ayında, Yapılan, Operasyonda

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Üretici toplum olmak zorundayız
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Mustafa Cop Mustafa Cop İstanbul“ ŞEHİTLER TEPESİ “ nden “BALKAN LOKANTASI” na...
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bekçi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BOLU HALK KÜLTÜRÜ-1
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129