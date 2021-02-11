Bolu’da gündem: Boğaziçi eylemleri

Haber: G. Deniz Bakır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak'ta yayımladığı kararnameyle Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atamıştı. Bu karara tepki gösteren üniversitenin hem öğrencileri hem de öğretim üyeleri boykot ve eylem çağrıları başlatmıştı. Bulu’nun istifa etmesini ve rektörün seçimle belirlenmesini talep eden öğrencilerden bazıları düzenlenen operasyonlarla tutuklanmıştı. Eylemlerin kampüs dışına da sıçramasının ardından bugüne dek yapılan 192 eylemde 627 kişi tutuklanmıştı.

EYLEMLER TERÖRİSTLERDEN AYRIŞMALI

İzzet Baysal Caddesi’nde Boğaziçi olayları ile ilgili fikirleri alınan vatandaşlardan farklı yanıtlar geldi. Bazı vatandaşlar öğrencilerin yasal haklarını kullandığını söylerken bazı vatandaşlar ise eylemlere Pkk sempatizanlarının destek vermesini eleştirdi. Öğrencilerin haklıyken haksız duruma düştüğünü söyleyen bir vatandaş da eylemlerin yasal sınırlar dahilinde olması gerektiğini savundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 09:12